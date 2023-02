Le C12 bannit les photos et vidéos pendant les soirées

"Nous voyons notre club comme un espace privé et préservé, appartenant à chacun et permettant à tous les visiteurs de se comporter, de danser ou de s’habiller comme ils le sentent. L’appareil photo d’un smartphone peut devenir un obstacle pour créer cette atmosphère, tant pour le photographe que pour le sujet. Nous aimons voir chaque nuit comme une expérience vécue ensemble dans l’instant, sans apporter le monde extérieur dans le club ou l’inverse", s’est expliqué le club dans un communiqué partagé sur ses réseaux. Une autre motivation pour cette mesure est l’usage, délibéré ou non, du flash lors de la prise de ces photos, qui peut perturber sévèrement l’expérience des clubbeurs.