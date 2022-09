Le cœur : quelles sont les avancées médicales pour soigner cet organe vital ?

Première mondiale : l e remplacement d’une valve tricuspide par cathétérisme

En cardiologie, les médecins sont de plus en plus souvent amenés à faire "des actes invasifs", qui remplacent les chirurgies. A l’époque, quand un patient avait des problèmes au niveau de la valve cardiaque, il fallait automatiquement procéder à une opération cardiaque et ouvrir le thorax. Mais de plus en plus, au lieu de la remplacer par la voie chirurgicale, on passe par un "cathétérisme cardiaque". Le médecin passe par une artère, en montant des cathéters jusqu’au niveau du cœur pour y implanter une nouvelle valve. Pour la valve aortique, c’est-à-dire, la valve à la sortie du cœur, c’est une démarche qui est désormais pratiquée en routine. A la clinique Universitaire de Saint Luc, on en fait 150 par an.