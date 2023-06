"Le Cœur grenadine" de Laurent Voulzy : ode aux amours de vacances qui cache la complainte de l'abandon de son père

Côté paroles, Laurent Voulzy déclame ceci : "J'ai laissé dans une mandarine / Une coquille de noix bleu marine / Un morceau d'mon cœur et une voile / Planqués sous l'vent tropical / Dans un pays sucré douc'ment / J'suis né dans l'gris par accident / Dans mes tiroirs, dans mon sommeil / Jolie Doudou sous l'soleil / J'ai laissé sur une planisphère / Entre Capricorne et Cancer".

Personne ne semble avoir relu le texte : voilà comment on perd une roue en plein chef-d’œuvre avec cette faute de français sur "J’ai laissé sur une planisphère". Il aurait fallu chanter "J’ai laissé sur un planisphère" puisque ce terme est masculin et pas féminin. La preuve qu'on peut s'appeler Alain Souchon, posséder une belle plume et tomber dans les pièges de la langue française.

"Des points entourés d'eau des îles / Une fille au corps immobile / Mais pour bien la biguine danser / Faudrait ma peau, ta peau toucher / T'es loin, t'es tellement loin de moi / Qu'la biguine j'la danse pas / J'ai le cœur grenadine / Pas d'soleil sur ma peau / J'en passe, j'en passe, j'en passe / Des nuits, des nuits, des nuits à caresser du papier / Des lettres de toi / Mais l'papier c'est pas le pied / J'voudrais tellement, tellement, tellement, tellement / Être là-bas avec toi".

En analysant le vocabulaire et la tournure des phrases, on comprend que Laurent Voulzy évoque la tristesse des amours éloignés ("je voudrais tellement être là-bas avec toi"), les amours de vacances dans leur dimension la plus juvénile. Et c’est pour ça qu’il associe des termes comme 'mandarine', 'marine', 'grenadine', 'doudou', 'sucré', 'soleil' pour plonger le public dans un univers adolescent. Cette figure du teenager, Voulzy la met souvent en scène, comme un double de lui, dans des chansons de la première période comme Les nuits sans Kim Wilde, Bopper en larmes, Idéal simplifié...