Le cœur de Sivry-Rance rénové grâce à l’opération "Cœur de Village" financée par la région wallonne

Après les travaux d’égouttage va démarrer la phase de réaménagement des abords de l’église. Objectif : plus de convivialité et de sécurité. "La voirie actuelle est très large et permet un accès trop rapide des voitures", précise Jean-François Gatelier, bourgmestre de Sivry-Rance. "Comme dans la plupart des communes, l’idée est donc de donner un accès prioritaire aux piétons et de ralentir les voitures", ajoute le bourgmestre.