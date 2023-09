Le cœur, cet organe formidable dont il faut prendre soin

C’est un organe formidable, qui débite des millions de litres de sang sur une vie, on parle cœur. Les Belges prennent-ils suffisamment soin de leur santé cardiaque ? "J’ai envie de vous répondre non", nous dit la professeure Agnès Pasquet, cardiologue et chef de clinique à l’UCLouvain.

Et pour étayer sa réponse, elle rappelle qu’à peu près la moitié de la population belge est en surpoids "et même 30% franchement en obésité". Autres chiffres, 15% des patients fument toujours et près d peu près 40% de la population ne répond pas aux critères d’activité physique selon les propositions de l’OMS". Ces trois facteurs de risque : l’obésité, le tabagisme, le manque d’activité sportive ne sont pas les seuls. Pour ce qui est de la consommation alimentaire, par exemple, "on peut très souvent la qualifier de mal bouffe entre guillemets", précise la spécialiste. Et d’ajouter que notre alimentation est souvent trop riche en graisses et n’intègre pas assez de fruits et de légumes. Sans oublier, qu’il est aussi possible d’améliorer notre consommation d’alcool au quotidien.