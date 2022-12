Le "C" porte-bonheur, les records de Mbappé et Messi, les stats d’Argentine-France

Six buts, des retournements de situation, du suspense et un titre décerné aux tirs au but, l’Argentine et la France ont offert une finale de légende à tous les amateurs de football. Derrière les émotions, il y a des chiffres et des stats. Là aussi l’histoire s’est écrite au Lusail Stadium.



3- L’Argentine comme la France rêvaient d’un troisième sacre, c’est l’Albiceleste qui a décroché sa troisième étoile après les sacres de 1978 et 1986. Seuls le Brésil (5), l’Allemagne et l’Italie (4) font mieux.



2 – L’Argentine est la 2e nation de l’histoire à remporter la Coupe du Monde après avoir perdu son match inaugural (1-2 v Arabie saoudite) après l’Espagne en 2010 (0-1 v Suisse lors du 1er match).



4 – L’Argentine est la 4e nation issue du groupe C à remporter la Coupe du Monde. Plus de la moitié des vainqueurs de Coupe du Monde (4/7) sont issus du groupe C depuis l’instauration du format actuel en 1998. Une stat plutôt étonnante.



2217 – Deux hommes ont marqué cette finale : Lionel Messi et Kylian Mbappé. Léo a ouvert le score à la 23e minute en même temps qu’il devenait le recordman de minutes jouées en Coupe du Monde (2217) devant Paolo Maldini (2216). Il détient aussi depuis ce soir le record de matches joués dans la compétition (26). La Pulga est impliquée dans 21 buts en Coupe du Monde (13 buts, 8 assists), un record depuis qu’Opta analyse la compétition (1966). Léo est aussi le 1er joueur de l’histoire à marquer lors de la phase de groupes, du 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale d’une même édition de la Coupe du Monde.



8 – Kylian Mbappé, son équipier au PSG, n’a pas gagné le titre. Il termine meilleur buteur avec 8 réalisations, le plus haut total pour un joueur sur une même édition depuis Ronaldo en 2002 (8 également). Il est le 5e joueur à marquer lors de 2 finales différentes en Coupe du Monde, après Vavá (Brésil, 1958, 1962), Pelé (Brésil, 1958, 1970), Paul Breitner (Allemagne, 1974, 1982) et Zinedine Zidane (France, 1998, 2006) et le plus jeune à y parvenir, à 23 ans et 363 jours. Le Français a inscrit 4 buts en finale de la Coupe du Monde (1 en 2018, 3 en 2022), plus que tout autre joueur dans l’histoire. Seul Geoff Hurst en 1966 avait également marqué un triplé en finale jusqu’ici.



44 – Le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni devient le plus jeune entraîneur à remporter la Coupe du Monde depuis son compatriote César Luis Menotti en 1978 (39 ans).

2 – La malédiction française des tirs au but. Trois finales de Coupe du monde se sont jouées aux tirs au but. La France en a perdu… deux (2006 contre l’Italie et 2022 contre l’Argentine). Avant cela, le Brésil avait battu l’Italien en 1994. A contrario, l’Argentine est une véritable spécialiste de cet exercice. Elle a remporté 6 de ses 7 séances de tirs au but en Coupe du Monde.