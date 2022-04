Le BYRRRH prépare l'événement de l'année pour célébrer son 5e anniversaire

Faire du skateboard c’est bien plus que de dévaler des rampes ou franchir les trottoirs d’un air détaché. Pour les plus assidus, c’est un mode de vie, une passion avec sa culture et ses codes.

C’est une activité qui demande perpétuellement de remettre son ouvrage sur le métier, essayer encore et encore, maîtriser son corps et son esprit pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'en parler lors du SKILLZ spécial Skate et si tu ne l'as pas encore vu ou désire le revoir click ICI

Aujourd’hui le skateboard est de plus en plus au centre des débats sur la valeur des espaces publics, tout en ajoutant simultanément une valeur artistique, culturelle, éducative et commerciale à nos vies urbaines.

Il aide même à relever certains de nos défis sociaux les plus difficiles et offre aux enfants et aux jeunes extrêmement défavorisés de nouveaux espoirs, de nouvelles compétences et un avenir.

Loin de la vision étroite du skateboard comme purement contre-culturel et en quelque sorte séparé de la société, dans la nouvelle ville du skate, le skateboard est célébré comme quelque chose de diversifié, positif et très bienvenu.

Les pouvoirs publics bruxellois ont pour mission d’offrir à leur population un ensemble d’équipements qui répondent à leurs attentes. Le Skatepark Indoor fait partie de ses équipements dont se sont dotés les grandes villes européennes pour satisfaire les nombreux skateboarders mais surtout pour en faire un important outil de cohésion sociale.

Les responsables du BYRRRH, skatepark Indoor & Outdoor bruxellois comptent bien prouver la force de ce mouvement le 7 Mai lors de l'événement mis en place dans le cadre de leur 5e anniversaire.

En effet, un événement important autour du skate mais pas que sera organisé mêlant une compétition, des concerts de Rap, une grande exposition photos qui retracent les 5 ans de vie de ce skatepark. Sur scène, des artistes qu'on ne présente plus sélectionnés par @phasm_6ogng , un show 100% Hip Hop avec

Bunker | @mofoke_records

3Noir | @noir_officiel

Nups3e | @nups3e

Jay Mng | @jaymng

& Surprise Act!!! ainsi que des Dj’s all day long by Riders Music (@ridermusic2020).

L'envie des organisateurs est également de faire comprendre aux instances le manque mais surtout la demande de la communauté sur Bruxelles et quand on sait que la Flandres a donc 2 fois plus de skatepark que la Wallonie et 5 fois plus que la Région Bruxelles Capitale !

Un événement à ne pas manquer ce 7 mai que ce soit pour les spécialistes, les curieux ou les amoureux de moments festifs ... et en plus l'entrée est TOTALEMENT GRATUITE !

Tu trouveras plus d'informations sur www.byrrrhandskate.be ou sur le compte Instagram @byrrrhandskate