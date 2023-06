Le Bye bye Belgium du Vlaams Belang

Le Vlaams Belang a présenté hier un plan par étapes pour l’indépendance de la Flandre. Un texte qui est présenté comme un partage ordonné et négocié de la Belgique. Mais si la négociation n’aboutit pas ? La Flandre partira et prendra Bruxelles avec, comme dans Bye Bye Belgium…

De l’eau dans le vin

Jusqu’ici la doctrine institutionnelle du Vlaams Belang était plutôt simple, l’indépendance unilatérale. Mais le parti souhaite mettre de l’eau dans son vin et présente un plan par étapes pour l’indépendance de la Flandre. Une réponse aux critiques émises depuis des années par le concurrent nationaliste, la N-VA. Bart de Waver pilonne le Vlaams Belang en le traitant de révolutionnaire, de parti qui va semer le chaos.

La N-VA se présente comme un parti réaliste qui préfère des réformes de l’Etat qui mèneront au confédéralisme, puis un jour peut-être à une Flandre indépendante. Des réformes de l’Etat qui par définition doivent être négociées avec les francophones. Même si Bart de Wever a déjà évoqué l’idée d’un “coup”, d’une solution non légale pour y parvenir, il s’agit toujours de négocier malgré tout.

C’est la grande ligne de fracture entre l’indépendantisme de la N-VA et celui du Vlaams Belang.

Négocier si c’est possible…

Ce week-end, le Vlaams Belang a tenté de réduire cette fracture et de se montrer moins radical. Il présente, je crois pour la première fois de manière aussi détaillée, un plan par étapes pour l’indépendance de la Flandre. Première étape, un gouvernement flamand qui décrète sa volonté d’une ordelijke opdeling van België, un partage ordonné de la Belgique. Là, le Vlaams Belang ne cache pas que son partenaire logique soit la N-VA.

Ça veut dire : une négociation pour scinder le pays. Mais pas n’importe quelle négociation, une négociation à deux, entre Flandre et Wallonie, sans Bruxelles, puisque c’est entendu Bruxelles fait partie territorialement de la Flandre. Pas question d’enclave dans le sol Flamand.

Les Bruxellois n’auront donc pas leur mot à dire. Mais qu’ils se rassurent le Vlaams Belang prévoit un régime bilingue à Bruxelles où les droits des francophones seront pleinement respectés. C’est toute l’ambiguïté du Belang, comment respecter les droits des gens si on ne reconnaît pas leur existence institutionnelle et si on ne demande pas leur avis ? Mais bref, le plan continue. Une fois la négociation terminée avec les Wallons, le Parlement flamand pourrait se proclamer en tant que république et adhérer aux organismes internationaux et à l’union européenne en premier lieu.

…Imposer s’il le faut

Mais que se passe-t-il si la négociation n’aboutit pas ? Si les francophones veulent garder la Belgique et disent non ? C’est ici que le Vlaams Belang montre son visage radical. Après expiration d’un délai, le Parlement flamand déclarerait unilatéralement son indépendance. Comme dans Bye Bye Belgium donc.

Il y a deux violences dans ce projet. D'abord une prise d’otage : la non-reconnaissance de Bruxelles, qui serait annexée de force à la Flandre. Ensuite un ultimatum aux Wallons : si vous ne cédez pas, on imposera nos conditions. C'est bien la logique de la force plutôt que celle de la démocratie qui est à l'oeuvre ici.

La démocratie est d'autant mise au placard que les textes n’évoquent pas une consultation populaire, ou un référendum qui n’auraient que très peu de chance d’aboutir à Bruxelles, en Wallonie, mais même en Flandre d’après les derniers chiffres disponibles.

Le plan est censé rapprocher le Vlaams Belang de la N-VA mais en réalité il n’enlève rien à la radicalité d’un séparatisme qui s’impose par le rapport de force. Un séparatisme qui au nom de la volonté des peuples nie la volonté d’autres peuples. Si elle est conséquente avec son projet d’un nationalisme démocratique, la N-VA devrait rejeter clairement ce plan et le dénoncer. A voir dans les prochains jours.