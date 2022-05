Le butterfly liner : la dernière tendance make-up lancée par Hailey Bieber.

Hailey Bieber a d'abord tracé un trait d'eyeliner noir "classique", qui contraste avec un second trait, plus intense, soulignant le ras des cils inférieurs dans un bleu vibrant, les deux traits représentant les ailes dudit papillon. Et pour lancer la tendance, la jeune femme a tout simplement agrémenté sa publication Instagram d'un message incarné par 4 émoticônes "papillon". On est influenceuse et suivie par plus de 43 millions de personnes ou on ne l'est pas…