Le but zlatanesque de Marcin Oleksy, la reprise acrobatique de Richarlison et la volée de Payet : voici les trois finalistes pour le prix Puskas

La FIFA a dévoilé les trois finalistes au Prix Puskas 2022. Initialement composés de 11 nommés, ils ne sont maintenant plus que trois.



Les réalisations splendides marquées par Mario Balotelli, Amandine Henry, Théo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappé, Francisco Gonzalez Metilli, Salma Paralluelo et Alessia Russo sont passées à la trappe.



Il ne reste donc plus maintenant que la crème de la crème. Pour cette nouvelle édition, ce sont trois reprises de volée qui sont mises à l’honneur.



Les trois prétendants au prix sont le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet, le joueur amputé polonais Marcin Oleksy, et l’attaquant brésilien Richarlison. En attendant le résultat final qui sera annoncé le 27 février, faites-vous plaisir et découvrez ou revisionnez ces goals.