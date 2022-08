Le but ultra-rapide de Kylian Mbappé face à Lille : une valeur sûre déjà exploitée par d’autres équipes

Kylian Mbappé a inscrit un but après 9 secondes de jeu face à Lille. Une construction de but qui a déjà été utilisée par de nombreux clubs avec le même résultat. Décryptage.

Il ne fallait pas être en retard ce dimanche lors du match Lille – PSG qui a vu Kylian Mbappé inscrire le but le plus rapide de l’histoire du club parisien. Une combinaison travaillée à l’entraînement par le staff du PSG.

"Je veux faire une dédicace à mon staff technique" déclarait Christophe Galtier sur Prime Video après la rencontre. "C’est un but qu’on ne reverra pas, vous vous en doutez. Allez voir le championnat espagnol et allemand, certains ont marqué comme ça. Et je fais un petit clin d’œil à nos U19 qui l’ont fait en Youth League face à Salzbourg l’année dernière. Bournemouth et le Rayo Vallecano l’ont aussi fait. Le faire à l’entraînement et le montrer, c’est une chose, le faire en vrai c’est autre chose".

Finalement, si ce mouvement fonctionne si souvent, quel en est le secret ? Tout d’abord, sur le coup d’envoi, au moment où Neymar donne la balle à Verratti, quatre joueurs parisiens sont prêts à courir dans l’autre moitié de terrain (Hakimi, Vitinha, MBappé et Mendes). Si le Marocain démarre calmement, après cinq secondes de jeu, les trois autres sont déjà à hauteur de la ligne défensive de Lille tout en arrivant en plein sprint.

Et Mbappé prend la profondeur dans le dos de Fonte tout en ne se laissant pas piéger par le hors-jeu. Mendes, seul sur son flanc, Messi a donc l’embarras du choix à qui adresser le ballon.

Au centre du terrain, Neymar fait mine de ne pas être intéressé par le ballon, mais le Brésilien effectue un demi-tour pour réclamer le ballon afin de le donner à Messi. Et l’Argentin, qui n’a pas encore bougé se met en action et voit les deux possibilités qui s’offrent à lui, à savoir la plus facile vers Mendes seul, ou la plus risquée vers Mbappé. En une touche, le septuple ballon d’or adresse un caviar à l’attaquant français entre les deux défenseurs lillois. Et Kylian n’a plus qu’à finir l’action.