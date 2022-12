Le but polémique du Japon qui fait enrager l’Allemagne

La presse allemande de son côté ne décolérait pas ce matin et revenait notamment sur ce but polémique estimant que la Mannschaft revivait l’épisode de 1966 où, en finale du mondial, l’arbitre avait validé le but de la victoire de l’Angleterre sans être sûr que la balle avait bel et bien franchi la ligne de but.



En ce qui concerne le but japonais, même si les images de la captation peuvent prêter à confusion, aucun angle de vue proposé par les caméras de la rencontre ne permet d’affirmer avec certitude que le ballon était bel et bien sorti. Par ailleurs, il ne devrait, à priori, pas y avoir de doutes quant à la décision de l’arbitre puisque durant cette Coupe du monde 2022, la FIFA utilise un ballon high-tech qui contient un capteur permettant de connaître en temps réel sa position.