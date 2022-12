Le but improbable à l’envers de Wright qui défie toutes les lois de la physique

Pour marquer un but, il faut parfois de la chance, Haji Wright l’a encore prouvé lors de la rencontre entre les Pays-Bas et les États-Unis.

Alors que le score était de 2-0 en faveur des Néerlandais, l’attaquant d’Antalyaspor a réussi à réduire l’écart avec de la réussite, beaucoup de réussite. Sur un centre de Pulisic, le buteur américain a marqué un but pour le moins insolite, qui ne semblait pas forcément volontaire.

Si ce but n’aura pas permis aux Américains de revenir au score, Wright restera celui qui aura réalisé le but le plus improbable de la compétition, celui qui a défié toutes les lois de la physique.