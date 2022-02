"Le but encaissé par Bodart, c'est à l'image de la mauvaise passe du Standard"

C'est sur une erreur du gardien et capitaine liégeois, Arnaud Bodart, que les Rouches ont encaissé le seul but de cette rencontre. Pour Pascal Scimè, c'est la "preuve que l'équipe est malade. Il souffre de voir cette équipe dans cet état." Il poursuit : "le but encaissé par Bodart est à l'image de la mauvaise passe du Standard. C'est dommage que ça lui arrive aujourd'hui, la savonnette lui coûte très cher. Malheureusement pour lui, le noyau du Standard n'est pas habitué à lutter pour le maintien." Il termine en parlant de l'importance de la victoire face au Beerschot, mercredi prochain. "Il va falloir gagner, sinon le doute va s'immiscer un peu plus dans l'esprit des joueurs."

Pour Nordin Jbari, "l'équipe est sans âme, à l'image de Bodart, qui tient la baraque depuis le début de saison et qui a fini par être contaminé par cette mauvaise ambiance au sein du groupe."