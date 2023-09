Le but décisif et chanceux de Carrasco en Azerbaïdjan

Après une entame de match délicate pour la Belgique face à l’Azerbaïdjan, Yannick Carrasco a permis aux Diables rouges de prendre l’avance peu avant la mi-temps, en ouvrant le score de manière un peu chanceuse.

À la 37e minute, grâce à un pressing intensif des attaquants belges, Johan Bakayoko récupère le ballon dans le camp azéri. Il s’avance et tente une frappe pour inquiéter le gardien adverse. Sa tentative est un peu molle mais la balle arrive chanceusement dans les pieds de Yannick Carrasco, qui la dévie, involontairement semble-t-il, vers le but adverse. Le gardien azéri, surpris par la trajectoire du ballon, est pris à contre-pied et laisse le ballon pénétrer dans sa cage. 0-1 pour la Belgique.