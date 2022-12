Le but de Richarlison face à la Serbie élu plus beau but du Mondial par les internautes

Pour les internautes, le but inscrit par le Brésilien Richarlison en phase de poule contre la Serbie est le plus beau de la Coupe du monde au Qatar qui s'est achevée dimanche.

Richarlison avait inscrit le deuxième but du Brésil contre les Serbes (2-0) le 24 novembre. Les internautes ont pu déterminer quelle était la plus belle réalisation du tournoi lors d'un référendum de la FIFA, la fédération internationale de football. La FIFA avait nommé neuf candidats, pour dix réalisations. Richarlison avait été nommé à deux reprises. L'attaquant de Tottenham, auteur de trois buts, avait en effet été nommé pour sa reprise acrobatique contre la Serbie donc mais aussi pour son but contre la Corée du Sud.

Un autre Brésilien, Neymar, pour son but contre la Croatie, avait vu son but retenu aussi. Le champion du monde argentin Enzo Fernandez, grâce à sa frappe enroulée à distance contre le Mexique, ainsi que le finaliste malheureux avec la France Kylian Mbappé, auteur d'une frappe puissante face à la Pologne, figuraient aussi parmi les nommés tout comme le Saoudien Salem Al-Dawsari (contre l'Argentine), le Néerlandais Cody Gakop (contre l'Équateur), le Camerounais Vincent Aboubakar (contre la Serbie), le Mexicain Luis Chavez (contre l'Arabie saoudite) et le Sud-Coréen Paik Seung-Ho (contre le Brésil).