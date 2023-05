Le but de Kevin De Bruyne face au Real Madrid aurait-il dû être annulé ?

Élu homme du match lors du partage des Citizens sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois été important pour ses couleurs. Pas toujours trouvé entre les lignes madrilènes, le Diable Rouge a trouvé l’ouverture au meilleur des moments pour rétablir la parité d’une frappe limpide. Ce but, aussi beau et important soit-il, aurait néanmoins pu être annulé par la VAR.

Plus tôt sur l’action, Bernardo Silva semble en effet sauver un ballon sur la ligne de touche pour permettre aux siens de repartir vers l’avant. Anodin à ce moment-là, ce sauvetage va devenir décisif quelques secondes plus tard. Problème ? Au moment où Silva touche le ballon, celui-ci avait déjà franchi les limites du terrain. La VAR aurait donc pu intervenir pour annuler le but du capitaine des Diables. "L’arbitrage vidéo doit avoir ce genre de situations sous contrôle" pestait Carlo Ancelotti à la fin du match.

Si ce but venait à être important au moment des comptes lors du match retour, la polémique enflera certainement davantage.