Le but complètement improbable (et inutile) de Kylian Mbappé contre Lorient

Kylian Mbappé a sans doute inscrit le but le plus facile de sa carrière, dimanche soir contre Lorient. Un but qu’il devrait néanmoins rapidement oublier vu la piètre prestation du Paris Saint-Germain, qui s’est incliné 1-3 au Parc des Princes face au dixième de Ligue 1.

Rapidement mené 0-1 (15') et réduit à dix après l’expulsion d’Achraf Hakimi à la 20e minute, le PSG n’a jamais semblé en mesure de revenir dans la partie. Le seul but parisien est venu d’une énorme incompréhension dans le camp lorientais. Croyant que l’arbitre avait arrêté le jeu pour une simulation de Mbappé dans le grand rectangle, le portier de Lorient, Yvon Mvogo, a posé le ballon au sol pour dégager tranquillement. Sauf que… Mbappé, qui passait par là, en a profité pour récupérer le cuir avant de marquer dans le but vide.

Finalement, les Merlus ont pris le meilleur sur des Parisiens trop nonchalants pour revendiquer quoi que ce soit.