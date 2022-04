On les voit grouiller partout dans les rues, les sneakers sont devenues les chaussures les plus convoitées par les plus jeunes et les plus âgés. Appréciées au départ pour leur confort, les sneakers se sont transformées en véritable investissement. Pour comprendre le business fou des sneakers de seconde main, Lufy et Enzo ont rencontré des revendeurs contemporains.

Cela remonte à plus d’un siècle, lorsqu’un scientifique Charles Gooyear invente la vulcanisation du caoutchouc : processus consistant à ajouter du soufre au caoutchouc pour obtenir une matière flexible, imperméable et malléable ! Et c’est au début du 19e siècle que cette vulcanisation s’immisce dans le monde des chaussures pour donner naissance à l’ancêtre de la basket moderne, beaucoup plus résistant que ce qui existait alors.

Rapidement, le potentiel des chaussures aux semelles en caoutchouc intéresse alors une multitude d’entreprises de l’univers sportif. Les marques Converse, Adidas et Puma sortent leurs premières sneakers. S’en suivront celles de Nike et Reebok, qui développent des baskets spécifiquement destinées aux femmes. C’est finalement la culture hip-hop qui les fera passer du terrain de sport à la rue grâce au style sportswear, né par les rappeurs afro-américains.

Cet essor de la basket et sa popularité obligent les marques à pousser leur limite de la créativité. Les multitudes de modèles explosent jusqu’à arriver à créer des objets apparentés à des œuvres d’art ! Certaines de ces chaussures sont des éditions limitées et peuvent être vendues à des milliers de dollars. La demande est présente et l’engouement ne cesse de croître, avec carrément des rassemblements de fans de sneakers, comme la Sneakers Mania, à Bruxelles.

Aujourd’hui, “reseller de sneakers” est un métier à part entière. Pour ces jeunes revendeurs, tout est une question d’offre et de demande. Les marques jouent avec ça en sortant des stocks limités pour créer la frustration. Et les victimes de ce système sont surtout ceux qui veulent réellement les porter et non les encadrer dans leur salon. Et vous, quel style de personnes êtes-vous ? Sneakers au mur ou sneakers aux pieds ?

