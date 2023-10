Le business des animaux domestique est en plein essor...

Nos amis à quatre pattes sont en train de prendre plus d’importance à un moment où le taux de fécondité en Europe s’est effondré. Quel impact ce double phénomène aura sur nos pensions ?

Je vous parlais de l'effondrement du taux de fécondité en Europe et je vous avais également expliqué qu’à terme, notre problème ne sera pas une planète surpeuplée, mais au contraire vide à cause de cet ajustement, de cette démographie inversée qui frappe tous les pays, y compris en Afrique et en Asie. Mais j’avais oublié de partager avec vous un élément important : nos animaux domestiques sont sans doute en train de remplacer nos enfants en termes d’affection. J’ai eu la puce à l’oreille en lisant le post d’un ami consultant dans lequel il s’affiche avec son chien en photo et dans lequel ses amis affirment qu’il ne s’attendait pas à trouver au travers de son chien un consultant en stress. Et il finit son post en recommandant aux entrepreneurs qui cherchent un associé silencieux, fidèle et toujours de bonne humeur d’opter donc pour un compagnon à quatre pattes. Il ne croit pas si bien dire, comme l’a fait remarquer justement Marc Fiorentino, un commentateur boursier bien connu. Ce n’est pas un hasard non plus si l’un des livres qui cartonne le plus en librairie en cette rentrée littéraire a pour titre "Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien et donc pas un enfant" d’Helen Gatto. Pas de chiffres pour la Belgique, mais je viens de voir qu’en France, 15 millions de ménages ont au moins un chat et 12 millions de ménages ont au moins un chien et seulement 8 millions de ménages ont au moins un enfant. Le business connaît très bien l’importance de ces chiffres. Raison pour laquelle les assureurs, même si c’est encore timide en Belgique ou en France, s’engouffrent dans ce créneau. Ils savent qu’en Suède, nonante et 1% des chiens sont assurés et 56% des chats le sont également.

