Le business de la frustration, le modèle économique des nouvelles pâtisseries à succès.

Sauf que derrière cette apparente stratégie de communication peut aussi se cacher une réalité, celle de ne pas avoir suffisamment de main-d’œuvre, sinon d'espace pour proposer une gamme de desserts capable de rester en vitrine toute la journée.

Dans sa micro-boutique baptisée Momzi, qui réserve sa place uniquement à des donuts à la qualité aussi bien ficelée qu'un plat étoilé, le chef Raamin Samiyi confie devoir aussi composer avec une autre vérité, celle d'un laboratoire situé à l'arrière de la vitrine, bien trop exigüe pour accueillir une brigade de pâtissiers chargés de préparer des donuts toute la journée.

En janvier dernier, la boulangerie Bo&Mie partageait sur son compte Instagram la même problématique, en réponse à un commentaire lui reprochant, à propos de la disponibilité du New York Roll : "Toujours autant de com' pour 0 stock". "On a passé (comprendre : on a vendu, ndlr) plus de 700 rolls dans la matinée. On fait au mieux mais tout reste fait à la main, donc je vous assure que c’est énormément de travail et pas que de la communication", se justifiait Bo&Mie.

Parfois, certaines boutiques n'ont donc pas d'autre choix que de limiter les achats...