Le Burnley de Kompany ouvre le score mais encaisse une nouvelle (lourde) défaite contre Tottenham

Burnley et Vincent Kompany ont encaissé une lourde défaite face à Tottenham (2-5). L’apprentissage de la Premier League est décidément compliqué pour les vainqueurs du Championship. Les Clarets ont bien ouvert le score mais pour la troisième fois en trois rencontres de championnat, ils ont mordu la poussière.



Lyle Foster inscrit pourtant le premier but de la rencontre dès la 4e minute. La suite est beaucoup moins heureuse. Les Clarets jouent très (trop) haut. Heung-Min Son en profite et égalise rapidement (16e). Les Spurs ont aussi eu le bon goût de marquer juste avant la pause via Cristian Romero (45e+2). James Maddison claque ensuite une jolie frappe pour creuser l’écart (3-1). Son plante encore deux roses après l’heure de jeu et enterre les derniers espoirs des joueurs de Burnley. Josh Brownhill a atténué la sévérité des chiffres dans les derniers instants.



Le début de calendrier (Aston Villa, Manchester City, Tottenham) n’était pas évident. Mais après trois rencontres, le compteur de l’équipe de Kompany affiche toujours zéro point. Le match face à Nottigham – après la trêve internationale – s’annonce déjà capital.