Le burn-out : quels sont les signes précurseurs et peut-on s’en remettre sans changer d’environnement ?

On essaie donc de compenser en travaillant plus, en donnant plus de son temps, de son énergie, de sa volonté. On fait des heures supplémentaires, on est plus fatigué, plus irritable, on peut avoir des maux de dos et des problèmes de sommeil qui apparaissent. On n’arrive pas à décrocher ni physiquement ni mentalement du boulot. Les mécanismes de compensation ne suffisent en général pas.

Beaucoup de patients qui viennent consulter décrivent ce passage brusque, inattendu, bizarre […]

Si on ne met pas un point d’arrêt, on finit par s’épuiser, on épuise toutes ses réserves, psychiques et physiques, et un matin, on se rend compte qu’on ne pourra pas sortir de son lit. Impossible d’aller travailler. C’est la paralysie. A ce moment-là, on est arrivé au stade de burn-out.