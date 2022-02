Elle a choisi de réinventer sa vie pour devenir une meilleure version d'elle-même. Elle, c'est Florence Havenne, une jeune femme qui propose un guide, une sorte de coach de poche dont le but est de cultiver la gratitude au quotidien.

Un burn-out à l'origine de ce projet

Florence Havenne est graphiste et gestionnaire de projets, c’est sa formation initiale. Il y quelques temps encore, elle s'imaginait être une Super-Woman qui sourit tout le temps et réussit tout ce qu’elle entreprend. Sauf que le burn-out est passé par là. Son corps a lâché.

Alors que c'est un événement douloureux, j'ai choisi de voir mon burn-out comme un véritable cadeau.

Et il a fallu accepter, se questionner, se poser et surtout rebondir. Elle a alors eu envie de s’aider, et d'aider les autres qui ont aussi le goût d’adopter cette attitude de vie positive ou d’être tout simplement plus heureux(se) au quotidien. De cette envie, est né un beau projet à la fois professionnel mais aussi humain : créer un outil pour rendre la vie plus savoureuse ! Voici comment est né l’AGENDA IDEAL pour s’organiser (comme dans un agenda classique) ET pour y créer une vie qui ressemble à soi-même.

Un agenda qui est en réalité bien plus que cela

Dans cet "agenda 2022 pour une vie plus WaouW" que Florence Havenne a créé, il y a une série d'exercices à faire soi-même pour apprendre à prendre des bonnes décisions chaque semaine. Il y a également des citations pour nous motiver. On y liste notamment des choses qui nous font du bien au travers de petites listes de gratitudes.

Vous souhaitez changer de vie mais ne savez pas trop comment faire ? Comment arrêter d’être débordé et de se perdre ? Parfois, il faut se faire aider !

Mais surtout, on prend de la hauteur sur ce que l'on vit et on reprend le contrôle de nos pensées. La clé du succès et de répéter ces petites pratiques, chaque jour.

Une coach de vie à votre service

Quels sont vos objectifs, vos intentions, vos apprentissages, vos gratitudes, vos réalisations WaouW du moment ? Comment traduire tout cela en mots ? Comment vous motiver à aller de l'avant et à cultiver cette gratitude au jour le jour ? C'est ce que Florence Havenne essaie de vous enseigner en vous guidant grâce à cet agenda hors du commun. Cette pépite est ponctuée de citations qui suscitent la réflexion ou la positive attitude face à un quotidien dans lequel on se retrouve parfois perdu ou esseulé.

L'équipe de Bruxelles Matin a voulu en savoir plus sur cette façon de rebondir après un burn-out. Ecoutez Florence Havenne, la fondatrice de Happy Flow, se confier sur le déclic qui lui a permis de partager son expérience avec celles et ceux qui vivent ou ont vécu pareille situation. C'était dans la matinale de Julie VanH sur Vivacité.