Le Burkina Faso, 4e de la CAN, espère réaliser "une bonne performance" face aux Diables Rouges

Plusieurs joueurs n'ont rejoint le groupe qu'à Bruxelles, a indiqué la fédération burkinabée sur sa page Facebook, parmi lesquels le capitaine des Étalons Bertrand Traoré (Aston Villa), le vice-capitaine Issoufou Dayo (Berkane), le gardien de Charleroi Hervé Koffi. Seul le défenseur de Troyes Issa Kaboré est absent, blessé.

"Depuis que nous avons récupéré les derniers cadres de l'équipe, le groupe poursuit sur sa lancée dans le travail dans une bonne discipline", déclare l'entraîneur adjoint Amadou Sampo. "Nous travaillons en situation de bloc avec une bonne organisation défensive afin de bien bloquer les intervalles et pouvoir procéder par des attaques rapides. Ce sont des mises en place tactiques que nous répétons et si les joueurs parviennent à être mieux disciplinés tactiquement, ils vont pouvoir faire un bon match. Nous sommes tous motivés puisque nous allons affronter la première nation FIFA et nous espérons réaliser un bon résultat".

"J'ai rejoint l'équipe en retard pour des raisons de visa mais, j'ai trouvé un groupe qui vit bien même si nous n'avons pas obtenu un bon résultat face au Kosovo", dit de son côté le capitaine Bertrand Traoré. "Nous venons d'effectuer notre premier entrainement tous ensemble et nous verrons d'ici le prochain match comment les choses vont se passer. C'est une grande première pour le football burkinabè et nous avons la chance d'être les premiers de cette équipe à jouer contre une telle grande nation du football mondial. Cela est une fierté et une motivation pour tout un chacun. Et nous sommes dans l'obligation de réaliser une bonne performance".

Le Burkina Faso, 56e au classement FIFA, s'entraînera une dernière fois lundi soir à Anderlecht, avant d'y affronter mardi soir les troupes de Roberto Martinez.