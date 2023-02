Le burger végétarien à la patate douce par Margaux

Aujourd’hui, on remarque que de plus en plus de personnes essaient de réduire leur consommation de viande. Celle-ci est très souvent remplacée par des alternatives végétariennes comme les hamburgers de légumes. Ils sont de plus en plus tendance dans les rayons de nos supermarchés.

Ces fameux burgers peuvent très facilement être faits à la maison. C’est assez simple et rapide. Ils peuvent se décliner facilement avec différents légumes et protéines : pois chiches, lentilles, courgettes, butternut… et être assaisonnés avec les épices de votre choix (curry, paprika, cumin… )