Le burger de Loïc Van Impe au banc d’essai des Pigeons

Le burger est composé de bœuf, de cheddar fondu et de salade: rien de nouveau jusque là. Les nouveautés, ce sont le Chili ketchup et une mayonnaise spéciale.

Si l’on regarde de plus près le burger de Loïc et qu’on le compare au big Giant du même Quick, on obtient le tableau ci-dessous :

Loic 2 Big Giant 7,15 euros 6,00 euros 750 calories 758 calories 45g de graisses 51g de graisses 50g de glucides 50g de glucides 9g de sucre 6g de sucres 3,1g de sel 2,3g de sel

Il est clair que le Loïc 2 est plus cher, un peu plus sucré, et plus salé.