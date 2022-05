Le bureau flexible nuit-il à la créativité ?

Si vous faites partie du travailleur moderne typique, votre bureau ne vous appartient plus vraiment. Vous et votre ordinateur pouvez travailler d'à peu près où vous le souhaitez, moyennant une prise électrique et une connexion internet.

Cette évolution a mené les entreprises à opérer une nouvelle organisation des bureaux, passant au coworking, au flex-office ou au bureau opéré. Bref, avec le déploiement du télétravail depuis la pandémie de Covid-19, le modèle du bureau traditionnel a éclaté en morceaux : de plus en plus en flex-office, vous apportez vos affaires le matin et repartez avec le soir une fois votre journée de travail terminée.

Sur bien des aspects, notamment économique, ce modèle satisfait les entreprises. Mais tendre vers un bureau moins personnel peut-il nuire à la créativité ?