Le Bureau du parlement wallon n’a pris "aucune décision radicale" contre son greffier

A la question "Faut-il demander au greffier de faire un pas de côté en attendant ?", le président du Bureau n’a pas souhaité "entrer dans ce débat-là". Bref, aucune décision radicale n’est prise pour le moment.

Alors que les révélations publiées lundi faisaient état de menaces de mort proférées par le greffier. Sur ces points précis, et d’autres, le Président du Bureau du parlement n’a pas souhaité entrer dans les détails. "Nous avons tout évoqué. Nous garderons les réponses. Nous savons effectivement qu’il y a un certain nombre de difficultés. Notre volonté est d’instruire la transparence et de répondre de telle manière à ce que le greffe retrouve un climat apaisé", a réagi Jean-Claude Marcourt.

Jean-Claude Marcourt a aussi rappelé qu’en 2021, le Bureau "avait demandé au greffier de suivre un coaching pour justement améliorer les choses". "Et nous avons, depuis notre prise de fonction mis un certain nombre d’éléments supplémentaires pour encore les améliorer", a ajouté le Président du Bureau du parlement. Un dispositif qui, aujourd’hui, "ne semble pas suffisant".