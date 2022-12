Le Bureau du Parlement wallon installé : son président, André Frédéric, veut rassurer le personnel de l’assemblée

Après la tempête qui a emporté le bureau du Parlement wallon et son président Jean-Claude Marcourt, le nouveau bureau a été installé ce mercredi matin, premier acte d’une plénière principalement consacrée au budget régional. Les premiers mots de son président, le socialiste André Frédéric, ont été adressés au personnel de l’assemblée.

"C’est un passage de flambeau dans des conditions particulières. J’aurais aimé que ce soit différent mais on ne peut pas revenir en arrière. Mes premiers mots vont à tout le personnel du parlement à qui je veux adresser des paroles rassurantes", a-t-il déclaré. "Certaines plaies sont encore ouvertes. Nous avons tardé à réagir. Désormais, nous allons prendre le temps de redonner à chacun la confiance nécessaire pour permettre à notre institution de fonctionner dans un climat serein et apaisé", a poursuivi André Frédéric.

"Notre objectif, c’est de rendre ses lettres de noblesse à notre parlement et d’assurer le débat démocratique. Le défi est immense ; nous n’avons d’autres choix que de le relever avec conviction et détermination", a encore souligné le nouveau président du parlement régional. Alors que la confiance des citoyens est "presque rompue", "on attend de nous de l’exemplarité et des réponses concrètes", a-t-il conclu.

Outre André Frédéric, le bureau du parlement est désormais composé de Gwenaëlle Grovonius pour le PS, de Sabine Laruelle et de Rachel Sobry pour le MR ; d’Olivier Biérin pour Ecolo ; de Laszlo Schonbrodt pour le PTB et d’Anne-Catherine Goffinet pour Les Engagés.