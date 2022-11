Le Bureau des légendes, une série où les espions ne ressemblent pas à James Bond

Mais la saison 2… est meilleure encore. C’est rare ! Dans la saison 2, on suit une espionne chargée d’infiltrer la recherche nucléaire en Iran. Et dans le même temps, il est question du groupe terroriste Etat islamique. Et la volonté de la DGSE de mettre hors d’état de nuire un djihadiste français très haut placé au sein de l’organisation terroriste. On parle donc d’Algérie, de Daech, du nucléaire en Iran. Ce qui est vachement bien avec " Le bureau des légendes ", c’est qu’on est au plus près de ce qu’on peut voir au journal télévisé. On parle des pays qui font l’actu, la série ne parle pas de la Syldavie ou du Khemed. Dans le même ordre d’idée, les espions qu’on suit, ce ne sont pas des James Bond. Il n’y a pas de gadgets débiles, pas de voiture avec mitraillette intégrée aux roues. Non, ici, les espions ont des réunions, discutent avec des gens, il y a des filatures, une prise de risque toujours calculée. Mais jamais rien de très spectaculaire. Comme dans la vraie vie, en fait.

Le bureau des légendes, du réalisme avant tout

C’est le réalisateur français Eric Rochant qui a créé et qui écrit pas mal des épisodes de la série. Il avait réalisé les patriotes en 94, déjà un film sur l’espionnage. Et la mise en scène du bureau des légendes est vraiment au niveau d’un très bon film. L’autre force de la série, ce sont les personnages. Tous très bien écrits, tous dans la subtilité, voire dans l’ambiguïté, et tous sont remarquablement interprétés. Il y a Mathieu Kassovitz dans le rôle principal, Jean-Pierre Darroussin dans le rôle du chef un peu bourru, Sara Giraudeau est l’espionne qui s’infiltre en Iran. Et puis deux acteurs belges, excellents tous les deux : Jonathan Zaccaï et Pauline Etienne. Et il n’en faut pas beaucoup plus pour faire une bonne série : des intrigues solides, des personnages qui nous touchent, de bons acteurs, une mise en scène qui sonne juste.

Les épisodes de la troisième saison sont rediffusés chaque mardi soir à 22 heures sur La Trois et sont également disponibles en replay sur Auvio.