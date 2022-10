"Le Bureau des légendes " : les secrets d’une réussite

Naissance d’une nouvelle série et changements dans les vieilles habitudes

Nos voisins français avaient pris l’habitude de produire de nombreux téléfilms. C’était plus facile à organiser puisque l’ensemble de la conception avait lieu en une seule fois, avec la même équipe. Mais l’arrivée de la rude concurrence des nouveaux diffuseurs en streaming ont changé les règles du jeu. Alors que les séries américaines étaient boostées sur le plan notamment de la qualité, nos téléfilms ou séries francophones peinaient à suivre la cadence et perdaient du terrain. C’est la raison pour laquelle l’ensemble du paysage audiovisuel français s’est complètement transformé. Des lois ont même été votées dans le but de faciliter les productions pour un genre en pleine renaissance : celui des séries.

Un showrunner ? Quésaco ?

Et au milieu de ce tumulte, Le Bureau des Légendes est venu secouer le secteur en important une recette venue des studios hollywoodiens : le showrunner. Bien avant, une série était conçue épisode après épisode avec un budget déterminé. Il y avait alors, une et une seule équipe toujours composée des mêmes personnes et tout se fabriquait de façon très linéaire : l’écriture, puis le tournage, suivi du montage, pour terminer par la diffusion. Cette méthode rendait impossible l’équation " rentabilité-efficacité-qualité ".

Pour transformer cette méthode dépassée pour un tas de raisons, le showrunner est LA personne indispensable. Il supervise la série, saisons après saisons. Il est le “visionnaire” du projet. La plus célèbre reste peut-être Shonda Rhimes (créatrice de Grey’s Anatomy, Scandal, …etc.) C’est autour du showrunner que sont rassemblés tous les métiers de l’audiovisuel. Ils ont été repensés pour davantage d’efficacité. Par exemple, l’idée d’un réalisateur qui signe l’ensemble d’une saison disparaît. Plusieurs réalisateurs sont inclus dans l’équipe. Ils peuvent dès lors travailler au même moment sur différents épisodes de la série. Le cycle de production diminue drastiquement, et l’attente des spectateurs entre deux saisons aussi !