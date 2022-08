Le bureau biophilique : comment les plantes boostent productivité et bien-être.

Sur les bureaux, à côté des stylos et des post-it, traîne un pot de Cissus rhombifolia, un lierre de raisin et des boutures de plantes vertes. Depuis quelques années, la nature s'invite dans les bâtiments grâce aux plantes. Ces dernières poussent de part et d'autre des open spaces pour redonner vie aux bureaux.

Cette tendance porte un nom : l'architecture et/ou le design biophilique. Elle implique d'intégrer des éléments naturels dans la conception des bâtiments et des espaces intérieurs.

Les grandes entreprises technologiques l'ont érigée en modèle de bureau. En ouvrant son siège à Seattle, Amazon a importé près de 40.000 plantes, une cabane et construit une véritable cascade dans les trois dômes appelés The Spheres. En 2021, Google a suivi sur son nouveau campus de New York, où un véritable écosystème a été implanté, a révélé la presse américaine en fin d'année.