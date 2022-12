Le budget provincial 2023 du Hainaut à l'équilibre contre vents et marées

Les instances de la province de Hainaut ont annoncé mardi à Mons les grandes lignes du budget provincial 2023 qui se présente à l'équilibre "malgré la conjugaison des effets de la crise énergétique sans précédent et d'un financement des zones de secours qui impactent le fonctionnement provincial".

Le budget 2023 en Hainaut est annoncé à 744,8 millions d'euros avec un léger boni de 17.558 euros. Le résultat à l'équilibre n'a pu être obtenu que par un prélèvement de 18,3 millions dans les réserves provinciales qui s'élèveront, après ce transfert, à 31,67 millions d'euros en 2023. "Ce qui reste significatif", a précisé Serge Hustache (PS), président du Collège provincial. "Les réserves sont là non pas pour financer des projets à l'ordinaire mais pour faire face aux coups durs", a-t-il ajouté.

Le poids du financement des zones de secours

Parmi ces "coups durs", les instances provinciales pointent le financement des zones de secours qui annoncent une intervention majorée de 10,1 millions d'euros par rapport à 2022, pour atteindre 49,7 millions d'euros en 2023 et 59,2 millions en 2024. Selon les instances provinciales, qui dénoncent le désengagement du fédéral dans les budgets des zones de secours, une modification devrait intervenir dès 2025, le montant numéraire actuel devant laisser place à un pourcentage à hauteur de 65% du budget des zones en permanente augmentation. "On pourrait passer à 80-100 millions d'euros, nous ne serons pas capables d'assumer", a précisé Serge Hustache. "Mais un constat saute aux yeux: sans l'intervention dans les zones de secours, la Province afficherait aujourd'hui un boni de près de 25 millions."

L'indexation des salaires pèse également lourd dans le budget provincial dans lequel on note 20 millions d'euros d'augmentation à hauteur de 321.408.838 euros, soit plus de 65 % du budget total. "Et ce malgré notre moratoire sur l'emploi qui concerne le non-remplacement des départs et qui se décline en une baisse de 203 équivalents temps plein (ETP), l'objectif au terme de la législature étant de moins 400 ETP." La courbe du personnel est aujourd'hui en baisse de 4,4 %. La crise énergétique fait, elle aussi, partie des "coups durs" en Hainaut avec une augmentation de quelque 9 millions d'euros en eau, gaz, électricité et mazout de quelque 300.000 euros en carburants.

Le poids des pensions et du patrimoine

On notera aussi, dans les postes qui pèsent lourdement sur le budget du Hainaut, l'évolution des pensions soit, notamment, 1,4 million d'euros supplémentaire pour la cotisation de solidarité, près de 6 millions de plus pour la cotisation de responsabilisation, soit la prise en charge de la différence entre la cotisation de base et la charge des pensions. Dans les dépenses importantes, on pointera encore le budget du patrimoine provincial, soit 183 sites et un patrimoine bâti de 900.000 m2 ce qui représente un budget ordinaire de quelque 11.400.000 euros et extraordinaire de 18.800.000 euros, soit une augmentation de 6 millions d'euros sur 2022. Les instances du Hainaut annoncent "une réduction nécessaire de 50 % du patrimoine dans le futur". Les 25 millions d'euros inscrits au budget extraordinaire seront prioritairement dédiés aux économies d'énergie, à la sécurisation des bâtiments et à la lutte contre les inondations (5,4 millions). Chaque investissement nouveau devra garantir une neutralité énergétique et budgétaire.

Au rayon des bonnes nouvelles, les instances du Hainaut pointent la hausse significative des additionnels au précompte immobilier de 23 millions d'euros, à 263.913.573 euros, 53,56 % des recettes en 2023, obtenue grâce au travail de mise à jour des données cadastrales effectué par les indicateurs-experts provinciaux pour une perception plus juste. L'évolution du fonds des provinces, le seul en augmentation, génère en 2023 un montant de 6.278.236 euros.

Serge Hustache a par ailleurs souligné une "dynamique en interne de tous les jours qui portent ses fruits". "Des moyens concrets ont été dégagés en 2022 grâce à de nombreuses mesures décidées en 2021." Plus de 2,2 millions ont été dégagés par des mesures "one shot", près de 2 millions dans le cadre de mesures récurrentes comme la réduction de la masse salariale, la mutualisation des services. Les instances provinciales ont souligné que "le Hainaut assumera et peut tabler sur des perspectives tenables, à plusieurs conditions, soit la poursuite rigoureuse du plan d'économies, le plafonnement du niveau d'intervention dans les zones de secours, le maintien du mécanisme actuel du financement du précompte immobilier mais aussi l'engagement de la Wallonie dans une vraie réforme des Provinces pour les aider dans leur redéploiement." "Nous sommes dans l'attente d'une vraie réforme des provinces", a conclu Serge Hustache. "Nous n'avons aucun tabou sauf le personnel. Toute réforme est donc bienvenue pour autant qu'on ne touche pas au personnel provincial." Les effectifs en Hainaut étaient, en octobre 2022, de 4.364 ETP, plus quelque 5.000 enseignants rémunérés par la Communauté française.