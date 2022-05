Le budget participatif : une initiative qui a permis l’organisation du "Pop & Soupe" à Mons

Le budget participatif, c’est une initiative qui a le vent en poupe en Belgique, et qui a donc vu le jour à Mons. Le principe est simple : des projets sont proposés, élaborés et votés par les citoyens, grâce à des finances communales. Mais pour l’Echevine de la participation citoyenne de Mons, Charlotte De Jaer : "ce n’est pas seulement une enveloppe financière. C’est aussi un accompagnement par l’ensemble des services de la Ville. On a voulu mettre en place une dynamique pour construire Mons ensemble, construire la vie dans les quartiers et favoriser le vivre-ensemble". Pour cette première édition, un budget de 135.000€ avait été débloqué par la commune.

Depuis, le projet a été relancé pour une seconde édition, avec un budget élargi à 200.000€. Et la participation est au rendez-vous : "En 2021, 21 projets ont été soumis au vote des Montois et du jury, et 14 lauréats ont été sélectionnés, dont Pop & Soupe. Cette année, on a 25 projets qui ont reçu 30 signatures chacun. Ce qui signifie que 750 Montois se sont déjà mobilisés dans ce budget participatif" ajoute l’Echevine. Une troisième édition serait même déjà sur les rails, à Mons.

A noter que les projets lauréats sont de toutes tailles, et de tous budgets. "Pop & Soupe" a lui reçu un budget de 8.000€. l’ASBL "A toit mon toit" et le Sapha devraient encore organiser 2 ou 3 éditions de leur évènement jusqu’en 2023.