Le budget fédéral plus déficitaire que prévu ? Calculs différents, "erreur matérielle" : le sujet s’invite à la Chambre ce jeudi

La Commission Finances et Budget de la Chambre se penchera, ce jeudi à 18h30, sur le budget 2023. En cause, des discussions autour des chiffres exacts du déficit budgétaire pour 2023 et 2024.

Avant cela, le sujet devrait être abordé lors des questions orales, en séance plénière.

En début de semaine, c’est de l’opposition N-VA que sont parties les interrogations et les critiques à propos des chiffres du déficit du budget fédéral. Le parti nationaliste flamand s’étonnait d’une différence entre le déficit annoncé début octobre par le gouvernement fédéral lors de la présentation de son budget pour 2023-2024 et les chiffres indiqués, en début de semaine, dans la loi sur le budget présentée aux députés. En octobre, le déficit était de 2,9% du PIB. Dans le texte soumis en novembre, ce déficit était passé à 3,4% du PIB, ce qui représente une différence de 1,7 milliard d’euros.

En début de semaine, la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld) avait confirmé le chiffre d’un déficit de 3,4% du PIB. Quelques jours plus tard, la secrétaire d’Etat a évoqué une "erreur matérielle" et recalculé le déficit à 2,9% du PIB, comme initialement prévu. Entre les deux moments, et pour expliquer la courbe rentrante, cela a visiblement chauffé entre le cabinet du Premier ministre De Croo (Open Vld) et celui de sa secrétaire d’Etat.