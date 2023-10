Le budget belge pour 2024 est déficitaire de 27,5 milliards d'euros

Tous gouvernements confondus en Belgique, le projet de budget pour l'année prochaine affiche un déficit de 4,6% du produit intérieur brut, soit 27,5 milliards d'euros, écrit L'Echo mardi. C'est mieux que les 5,2% de 2023, mais cela reste plus mauvais que prévu.

En mai, la Belgique s'était en effet engagée, par le biais du programme de stabilité, à viser pour 2024 un déficit de 4,2% du PIB, soit 25 milliards d'euros. Le Service public fédéral Stratégie et appui (SPF Bosa) a soumis le projet de budget 2024 à la Commission européenne dimanche soir, juste avant la date limite fixée. Un dépôt in extremis principalement dû au gouvernement bruxellois, selon L'Echo. Pour une fois, le Fédéral n'est pour rien dans cette contre-performance. Il avait promis à l'Europe un déficit de 3% du PIB et il serait en train de l'atteindre.

Les entités fédérées sont par contre à la traîne : elles présentent, en moyenne, un déficit d'1,4% du PIB, alors qu'elles s'engageaient pour 1,1%. Dans le détail, la Flandre est déficitaire de 3,7 milliards d'euros, la Région wallonne de 3 milliards d'euros et la Communauté française de 930 millions d'euros. Bruxelles affiche, elle, un manque à gagner de 950 millions d'euros, pour un budget d'à peine 8 milliards d'euros dans la capitale, qui, pour le journal économique et financier, continue de faire piètre figure.