Le budget 2023 de la commune d’Uccle affiche un surplus de cinq millions d’euros

187 millions de recettes, 182 millions de dépenses. La soustraction est simple: la commune d'Uccle dégagera en 2023 un boni de plus de 5 millions d'euros! Le budget de l'an prochain a été voté jeudi soir, lors du conseil communal.

"Malgré un contexte difficile, ce budget traduit la volonté du Collège de poursuivre une politique financière rigoureuse, juste, réfléchie et axée sur la créativité et l’innovation tout en répondant au mieux aux nombreux défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels Uccle est confrontée", déclare la majorité MR-Ecolo-Les Engagés, dans un communiqué.

La volonté de ne pas augmenter la fiscalité

Le collège emmené par le bourgmestre Boris Dilliès (MR) ajoute que les lignes qui ont conduit à l’élaboration de ce budget sont : "la maîtrise des dépenses de fonctionnement de l’administration, de la dette et de sa charge en particulier, le maintien de services de qualité rendus à la population comme en témoignent le nouveau Centre administratif (NDLR: rue de Stalle) et l’augmentation de la dotation de 8% en faveur de la zone de police, les moyens consacrés à la propreté, l’enseignement, les voiries, une politique d’investissement mesurée, une augmentation significative de la dotation au CPAS de plus de 10 % (NDLR: conséquence des crises énergétique et ukrainienne) et toujours la volonté de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir un taux d’IPP (NDLR: impôt des personnes physiques) parmi les plus bas de la région bruxelloise."

Bonne nouvelle pour les propriétaires: les centimes additionnels au précompte immobilier restent également inchangés.

Le boni 2023 de cinq millions d'euros vient nourrir le boni cumulé, qui atteint déjà 7,1 millions d'euros. "C’est en mettant de côté les moyens nécessaires sur fonds propres que nous pouvons maîtriser notre dette et permettre les investissements nécessaires. Ce boni n’est pas le fait du hasard mais le fait notamment de la hausse des recettes fiscales liées à l’augmentation de la population et aux revenus cadastraux. Plus que les années précédentes, ce sont les Ucclois qui financent leur commune, puisque 62 % des recettes sont le fruit de l’impôt", ajoute Valentine Delwart, échevine des Finances d’Uccle.