Le bubble tea, un phénomène qui attire aussi chez nous

C’est un phénomène qui rencontre beaucoup de succès en Asie et qui arrive progressivement chez nous. Il s’agit du bubble tea, un thé agrémenté de petites billes qui dégagent de nouvelles saveurs en les buvant. Preuve de l’intérêt, une nouvelle échoppe qui lui est consacrée a été inaugurée ce samedi dans une galerie commerciale liégeoise. Des glaciers aussi s’y mettent.

Le bubble tea, c’est un thé, mais pas seulement. Il s’accompagne de sirop de fruit et de petites billes soit fruitées, soit à base de farine de manioc caramélisée et aromatisée, qui se croquent à la dégustation. Adlane Draou est le responsable de la nouvelle échoppe liégeoise et il le reconnaît, le bubble tea peut être sain… ou pas : " On peut changer le taux de sucre donc ça peut être extrêmement sain ou ça peut l’être un peu moins. Si on aime se faire plaisir sans sucre, on peut tout à fait le faire. Si on aime plus de sucre on peut également. Donc je ne peux pas dire que c’est sain, parce qu’on peut le prendre de manière vraiment gourmande ", détaille celui dont l’échoppe propose de monter jusqu’à un taux de 70 pc de sucre.

C’est pourtant un produit qui plaît. A Waremme, le glacier Limont Blanc n’a pas hésité à investir dans ce thé à bulle : " Mon papa s’est vite rendu compte qu’il y avait une demande qui était grandissante et il a décidé d’investir et de voir ce que ça donnerait. Et tout se passe bien, ça marche fort. Du coup, on voit fort la différence entre congés scolaires et période où les enfants sont à l’école parce que c’est un produit qui est fort attractif pour les plus jeunes ", précise Célia Pontone, glacière.

Quant aux clients, ils semblent séduits : " C’est très bon ", affirme une jeune dégustatrice. " Je ne connaissais pas et je passais devant donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ce qui plaît ce sont les petites boules de tapioca ", explique un autre. " Ce qu’on aime, je pense que c’est l’originalité et le fait de pouvoir personnaliser sa boisson ", précise une autre.

Un thé qui se personnalise à toutes les sauces, avec un prix qui varie en fonction des options.