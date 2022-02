Le Brussels Vintage Market met la Sneaker à l'honneur

Le Brussels Vintage Market réinvente son événement en proposant une édition spéciale : le "Street & Sportswear Market " qui se déroulera le dimanche 20 février au SEE U à Ixelles dans le stricte respect des règles sanitaires actuelles.

Tu as l'envie de te plonger dans l’univers urbain et sportif pour dénicher les pièces tendances qui ont fait le succès des années 90, tu as trouvé le bon endroit ! De plus sache que "La star" du jour sera LA SNEAKER.

Plus qu’un marché, le Brussels Vintage Market te proposera une expérience unique, un événement spécial qui en plus d'y faire son shopping propose des animations tels que :

une démo de fabrication d’un skateboard

la personnalisation de sneakers

la personnalisation de T-shirts, casquettes, sacs …

un tatoueur

un DJ set

un bar

un défilé de mode

une initiation aux bases du hip hop

un photo corner en collaboration avec Red Bull

un pop-up tatouages temporaires

un stand cupcake personnalisé

Les infos pratiques :

Date : Dimanche 20 février

Lieu : Halle M du SEE U, avenue de la couronne 227 à 1050 Ixelles

Horaire : 10h à 18h | Prix : 6 € | Tickets : https://www.eventbrite.be/e/219032150057