Le Brussels Renaissance Festival revient au mois de juin

Le Brussels Renaissance Festival (BRF), l’événement annuel qui fait revivre l’atmosphère de Bruxelles au XVIe siècle, sera organisé du 17 juin au 8 juillet prochains, indique visit.brussels lundi. Le festival aura comme point d’orgue la procession de l’Ommegang les 28 et 30 juin, où près de 1400 participants costumés défileront sur la Grand-Place.

Le festival proposera des visites, des activités et des promenades pour faire revivre le XVIe siècle aux visiteurs, et plus particulièrement la période où Charles Quint avait fait de Bruxelles son lieu principal de résidence. "Ils découvriront également la richesse du patrimoine architectural et les vestiges de la Renaissance", précise le communiqué.