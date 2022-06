Le Brussels Renaissance Festival lance ce week-end 3 semaines d’activités historiques

Le Brussels Renaissance Festival s’ouvrira samedi dans la capitale. Il proposera des activités transportant le public au temps de la Renaissance jusqu’au 10 juillet prochain, avec pour point d’orgue la procession de l’Ommegang qui reviendra sur la Grand-place les mercredi 29 juin et vendredi 1er juillet après deux ans d’absence en raison de la pandémie.

Il s’agira des premières sorties du cortège depuis sa reconnaissance en décembre 2019 comme patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. La présentation en 1549 du fils de Charles Quint, le futur Philippe II, sera notamment narrée par l’acteur français François Berléand.

Charles Quint, le souverain le plus influent du XVIe siècle en Europe, avait fait de Bruxelles son lieu principal de résidence. Le Brussels Renaissance Festival proposera des expositions, des ateliers, des visites guidées et des conférences pour faire revivre et mettre en lumière cette période.

Le 19 juin pour le Family Day au palais du Coudenberg, les enfants seront invités à explorer les souterrains de Bruxelles qui renferment son passé prestigieux. Parmi les nouveautés de cette édition, il y aura une visite en réalité augmentée de la maison d’Erasme.

Toutes les infos sont disponibles sur le site de visit.brussels.