Le Brussels Orange Challenge veut encourager le tri des déchets alimentaires

Les restes de repas, épluchures, et autres déchets biodégradables pèsent lourdement dans nos sacs blancs et finissent à l’incinérateur. Par contre, une fois triés, ils peuvent devenir une ressource soit pour en faire du compost, soit pour produire de l’énergie via la bio-méthanisation. Mais attention tous les déchets alimentaires ne vont pas dans le sac orange : coquilles d’œufs, noix, arêtes de poisson ou noyaux de cerises sont encore attendus dans le sac blanc et donc destinés à l’incinérateur.

Comment s’y retrouver ? https ://dechetsalimentaires.brussels/sac-orange/