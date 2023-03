Le Brussels Jewish International Film Festival lance sa 22e édition

Du 7 au 12 mars, le BJIFF proposera une sélection de films venus d’Israël, de France, d’Ukraine, des Pays-Bas et des États-Unis.



Encore relativement peu connu, le Brussels Jewish International Film Festival entame pourtant sa 22e édition. Organisé par l’Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive, cet événement propose cette année au Cinéma Aventure, qui vient de rouvrir ses portes, ainsi qu’à Bozar, un programme de six longs-métrages inédits en Belgique.

Plusieurs documentaires font partie de la sélection du festival, dont "Hallelujah : Les Mots de Leonard Cohen". Partant de ce qui est sans doute sa chanson la plus connue, Hallelujah, le film explore au travers de cet hymne la vie et l’œuvre de l’artiste canadien. Dans un registre plus tragique, "Babi Yar : Context" reconstitue avec des images inédites le massacre des 29 et 30 septembre 1941, au cours duquel deux bataillons de l’armée nazie et la police auxiliaire ukrainienne, abattent, sans la moindre résistance de la population locale, 33 771 Juifs dans le ravin de Babi Yar près de Kiev. L’invasion de l’Union Soviétique par l’Allemagne Nazie en 1941 est également évoquée dans un film de fiction, "Shtll", qui a la particularité d’avoir été intégralement tourné en langue yiddish. Autre drame historique : "June Zero", qui évoque le célèbre procès d’Adolf Eichmann.

Le reste de la programmation joue la carte de l’éclectisme, avec le drame sous forme de chassé-croisé "America", et la comédie dramatique justement nommée "Karaoke".



Plusieurs des séances du festival, qui s’achèvera le dimanche 12 mars, seront accompagnées d’une discussion avec les réalisateurs.



Plus d'informations sur le site du BJIFF.