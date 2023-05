Le Brussels Jazz Weekend a accueilli plus de 200.000 mélomanes au cours du week-end, annoncent dimanche soir ses organisateurs. L’évènement, décliné sur cinq places du centre-ville, proposait plus de 150 concerts mêlant tous types de jazz.

La fréquentation de cette édition est dans la lignée de celles de 2022 et 2019 et devrait permettre à l’événement de rentrer, à moyen terme, dans le top 5 des festivals de jazz gratuits en Europe, selon ses organisateurs. Ces derniers attribuent ce nouveau succès à une météo clémente, succédant à plusieurs longues semaines de grisaille.

En plus de faire vibrer les mélomanes, le Brussels Jazz Weekend contribue au développement économique de la Ville et de la Région. Cette année, les participants à cet événement, 100% gratuit, ont dépensé près de 30 millions d’euros, estiment les organisateurs. "Ces dépenses soutiennent 10.037 emplois dans la Région (employés des restaurants, hôtels, bars, cafés…) et rapportent de l’ordre de 6,85 millions d’euros aux différents niveaux de pouvoir via les taxes et impôts perçus sur ces dépenses", souligne l’équipe organisatrice.

Le Brussels Jazz Weekend se clôturait dimanche en fin de soirée avec plusieurs concerts à la Grand-Place, place de La Bourse et à la place Sainte-Catherine. Chaque place invite les mélomanes à la découverte d’un style de jazz différent, offrant une large palette musicale allant du New Orleans au jazz électro-contemporain.