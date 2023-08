Le Brussels Jazz Orchestra a besoin de vous !

En octobre 2023, le Brussels Jazz Orchestra fêtera longuement ses 30 ans par une série de concerts. Si vous êtes passionné de jazz et vous aimez l'idée de découvrir les coulisses d'un orchestre de jazz de 17 musiciens, alors ceci est peut-être pour vous.

Le Brussels Jazz Orchestra recherche des bénévoles avec une passion pour la musique et un talent pour la narration. L’orchestre recherche des volontaires, fans de musique et ayant l’instinct du storytelling, pour différents types d’activités : créations de contenus pour les médias sociaux, réaliser et partager des stories pendant la tournée, interroger le public après les concerts, etc.

Il faut pour cela être disponible un ou plusieurs jours du 6 au 14 octobre 2023 et participer aux préparatifs de cette série de concerts anniversaires durant le mois de septembre.

Une belle expérience à rajouter sur un C.V. avec à la clef quelques avantages proposés par l’orchestre. Les candidatures sont à rentrer avant le 31 août 2023. Pour plus d’infos : brusselsjazzorchestra.com.