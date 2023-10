Le Brussels Jazz Orchestra a 30 ans et ça se fête

Dans les coulisses du BJO

"Bring It To The People" est un documentaire de Guy Fellemans qui offrait en 2020 un regard unique et intime sur le travail de cet orchestre de jazz "made in Belgium" mondialement connu. Il illustre la constante recherche d'innovation de ses musiciens. Ne peut-on être prophète en son pays ? Le Brussels Jazz Orchestra pourrait bien avoir une notoriété internationale supérieure à celle dont il jouit chez nous : convié à des événements prestigieux aux quatre coins de la planète, il y a glané un renom enviable, en croissance continue depuis sa création en 1993. Nous découvrons comment cet orchestre s'est formé dans un petit club de jazz de Bruxelles pour graduellement acquérir la notoriété dont il jouit actuellement. Les légendes du jazz telles que Joe Lovano et Kenny Werner nous expliquent pourquoi cet orchestre est l'un des meilleurs au monde. Nous les suivons dans leurs tournées à travers la France, l'Italie ; dans des villes comme Vienne ou New-York. Ce film nous plonge aussi dans les dilemmes artistiques auxquels certains membres font face. En collaborant avec des artistes urbains tels que DJ Grazzhoppa et le rappeur Z, parviendront-ils à aller à la rencontre d'un public plus jeune et assurer la pérennité de l'orchestre ?