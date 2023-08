Le Brussels Game Festival revient sous une nouvelle formule pour tous les amateurs de jeux de société

Son absence en 2022 s’était fortement fait ressentir dans les communautés du jeu. Grâce à l’énergie d’une poignée de passionnés bénévoles qui ne comptent pas leurs heures, en cette fin d’été 2023, le Brussels Game Festival (BGF) est de retour.

Exit le parc du Cinquantenaire devenu trop gourmand en moyens financiers et humains pour la bonne réussite de l’évènement. Avec Nicolas Billen à sa tête et 8 bénévoles, le Brussels Game Festival installe ses decks de cartes et ses plateaux au EGG Brussels à Anderlecht.

Autre nouveauté, l’entrée est désormais payante : 6€. Une décision qui a légèrement crispé les futurs participants mais qui s’avérait indispensable pour la continuité de l’évènement. " Organiser un festival a un coût, les prix post-covid ont explosé et ce n’est pas de gaîté de cœur qu’on a pris cette décision. Mais on a eu moins de subsides, il fallait qu’on trouve un équilibre pour financer ce projet dans lequel on est tous bénévole et auquel on croit. Ici le montant demandé, c’est vraiment juste pour payer l’espace, la location du matériel, les impressions et tout ce qui a attrait à l’évènement. En même temps, c’est possible que ce soit le seul montant qu’un participant dépensera en venant chez nous puisqu’il pourra s’offrir une journée d’amusement grâce à ces 6€. On est loin des 30€ d’autres festivals plus mercantiles ", explique l’un des deux organisateurs.

Lors de ces 3 jours et 1 nuit, les joueurs qu’ils soient très jeunes ou moins jeunes pourront ainsi découvrir des prototypes, rencontrer leurs auteurs et distributeurs, tester et s’amuser. " C’est un festival qui a un côté magique parce qu’il rassemble tout le monde : toutes les générations, toutes les cultures, tous les milieux… On s’assied à une table et un nouveau monde s’ouvre à nous, pour moi c’était important de retrouver cette ambiance. C’est aussi pour ça qu’on relance le BGF ", explique Nicolas Billen.

Lancée en 2013, cette édition 2023 pourrait être la toute dernière si l’engouement des curieux et des joueurs n’est pas au rendez-vous. " On redémarre pratiquement de rien. Les années covid nous ont fait perdre énormément de bénévoles (on en cherche toujours) car s’investir dans cet événement ce n’est pas rien, les gens sont aussi parfois passés à autre chose tout simplement. Ici c’est un peu la dernière chance mais en soi c’est aussi ce qui nous a donné un coup de boost. Et on va tenter de nouvelles choses comme la bourse ‘Trading card games’", explique Nicolas.

Durant 2h, les amateurs de cartes type Pokémon, Magic The Gathering, Dragon Ball Super, Flesh & Blood… pourront se les échanger.

Au menu aussi de cette édition : 26 prototypes à découvrir, une quarantaine d’exposants rencontrer avec des grands noms du jeu tels que Repos Production, Captain game, Asmodee… Une bgthèque grâce à Ludo Ludo qui proposera près de 200 titres de jeux à découvrir puis à louer à Bruxelles…

A côté des cartes à collectionner, un autre évènement est lui aussi fort attendu : la bourse aux jeux. Accessible à tous les participants munis d’un ticket dès midi les samedi et dimanche, elle sera accessible également gratuitement entre 14 et 18h. Ce dépôt-vente est ouvert à tous et s’organise en amont sur le site internet.

Et Nicolas Billen de conclure si vous hésitiez à vous rendre au festival que : " S’ils ont envie de retrouver l’ambiance du Brussels Game Festival, c’est le moment de venir car qui sait ce qu’apportera le futur… ".

Le rendez-vous est pris : le BGF se tiendra les 25, 26 et 27 août à Anderlecht.

Lieu : The Egg Brussels – Rue Bara 175, 1070 Bruxelles

Horaires : Vendredi 25.08 de 10h à 19h, samedi 26.08 de 10h à 18h. Nocturne du 26.08 19h au 27.08 9h (avec petit-déjeuner pour les plus courageux)

Dimanche 27.08 de 10h à 18h.

Prix d’entrée : 6€ par jour / nuit du jeu (Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans).

Le site Web du BGF : https://brusselsgamesfestival.be/fr/accueil/

Le Guide du festival : https://drive.google.com/file/d/1-KnwFVfC3P7kwwd835TYMBkxp_7YoNW0/view?usp=sharing