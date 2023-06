Le Brussels Gallery Weekend vous fera découvrir les galeries d’art bruxelloises du 7 au 10 septembre prochains

Le Brussels Gallery Weekend met en avant chaque année le dynamisme, le savoir-faire et les talents d’artistes, une façon de montrer "le rôle essentiel de la capitale belge dans le monde de l’art contemporain", a communiqué l’organisation mardi. Pour l’édition 2023, ce sont 44 galeries et 14 institutions qui participeront au projet. La galerie Xavier Hufkens, la galerie Greta Meert et la galerie rodolphe janssen seront de la partie. Le lancement du nouvel espace de la Galerie Christophe Gaillard promet aussi d’être un des temps forts de cette édition. Le Brussels Gallery Weekend, c’est aussi la désormais traditionnelle exposition "Generation Brussels". Elle prendra place cette année dans le bâtiment historique du groupe automobile D’Ieteren. Il a été érigé rue du Mail à Ixelles en 1967 par l’architecte René Stapels, dans un style fonctionnel puriste. "Pour sa 6e édition, cette exposition s’inspire du célèbre film 'Cet obscur objet du désir', du réalisateur surréaliste espagnol Luis Buñuel. Cependant, elle se réfère moins au film lui-même qu’à l’ambiguïté de son titre", a expliqué l’organisation de l’événement. "L’exposition réunit un groupe de jeunes artistes qui, à travers leur travail, concilient des oppositions telles que le désir et le dégoût, les pulsions et les rêves, l’objet et l’abject, le familier et l’inquiétant. Elle explore ainsi les tensions et les dualités inhérentes aux émotions et aux expériences humaines".

Le programme du week-end est à retrouver au complet sur le site du Brussels Gallery Weekend.