Le Brussels Gallery Weekend se tiendra début septembre dans la capitale

La 15e édition du Brussels Gallery Weekend se tiendra du 8 au 11 septembre dans la capitale. Un total de 47 galeries d’art bruxelloises, dont 5 nouvelles, ouvriront leurs portes au public, qui pourra y voir des expositions, performances et installations. À l’occasion de cette édition anniversaire, l’ancienne imprimerie de la Banque nationale se muera en un point de ralliement central.

Le Brussels Gallery Weekend est le deuxième plus ancien événement du genre au niveau européen, après Berlin. "Bruxelles occupe une place de choix dans le monde de l’art contemporain et nous cherchons à favoriser son rayonnement, dans un esprit de partage", a défendu Sybille du Roy de Blicquy, directrice du Brussels Gallery Weekend. "Nous pilotons par exemple le projet Art Across Europe, qui crée des liens entre les scènes artistiques européennes".